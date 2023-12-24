«Манчестер Сити» хочет минимум 30 миллионов евро за Канселу

«Манчестер Сити» выставил минимальный ценник, за который будет готов продать своего правого защитника Жоау Канселу, который проводит нынешний сезон в аренде в составе каталонской «Барселоны». По информации от издания Sport, «горожане» продадут португальца минимум за 30 миллионов евро.

Сообщается, что руководство «Манчестер Сити» даже не собирается вести переговоры о продаже Канселу ниже, чем за 30 миллионов евро. «Барселона» хотела бы выкупить Жоау на постоянной основе, но запрашиваемый ценник может оказаться слишком дорогим для руководства в условиях финансового кризиса.

Канселу в этом сезоне отметился двумя голами и одним ассистом в 15 матчах чемпионата Испанаии.