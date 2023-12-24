«Барселона» может перехватить Мбаппе у «Реала»

Каталонская «Барселона» может перехватить у мадридского «Реала» нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который с большой долей вероятности станет свободным агентом следующим летом. По информации от издания Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» тоже заинтересованы в подписании 25-летнего француза.

Проблемой пока является зарплата Мбаппе. Нападающий с большой долей вероятности попросит у нового клуба солидный годовой оклад. Учитывая финансовые проблемы, «Барселона» вряд ли сможет обеспечить Килиану желаемую зарплату.

Напомним, фаворитом в борьбе за Мбаппе остаётся мадридский «Реал». «ПСЖ» в то же время не теряет надежд продлить контракт со своей главной звездой.