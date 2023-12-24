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«Барселона» может перехватить Мбаппе у «Реала»

24 Декабря 2023 • 14:31 Комментировать
Реал Мадрид
...
Мальорка
03.01 21:15

Каталонская «Барселона» может перехватить у мадридского «Реала» нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который с большой долей вероятности станет свободным агентом следующим летом. По информации от издания Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» тоже заинтересованы в подписании 25-летнего француза.

Проблемой пока является зарплата Мбаппе. Нападающий с большой долей вероятности попросит у нового клуба солидный годовой оклад. Учитывая финансовые проблемы, «Барселона» вряд ли сможет обеспечить Килиану желаемую зарплату.

Напомним, фаворитом в борьбе за Мбаппе остаётся мадридский «Реал». «ПСЖ» в то же время не теряет надежд продлить контракт со своей главной звездой.

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Евро-Футбол.Ру,
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