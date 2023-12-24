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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фермин Лопес: «Гави – мой лучший друг»

24 Декабря 2023 • 14:25 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Барселона
04.01 23:30

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес рассказал, с каким футболистом каталонского клуба у него самые лучшие отношения. Лопес считает своим лучшим другом Гави, с которым знаком с самого детства.

«Гави – мой лучший друг, я говорил это много раз. Мне удаётся хорошо ладить со всеми ребятами, но Гави я знаю с самого детства. После травмы он в лишний раз убедился, что мы все являемся братьями. Я всегда готов ему помочь», – цитирует Фермина Barca Universal.

Напомним, Гави во время последней международной паузы получил травму крестообразных связок колена в игре за сборную Испании. Футболист пропустит остаток сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
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