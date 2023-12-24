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«Боюсь, что на Захаряна махнут рукой в «Реал Сосьедаде» — Селюк

24 Декабря 2023 • 14:13 Комментировать (1)
Реал Сосьедад
...
Алавес
02.01 21:15

Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о будущем российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

По мнению агента, в ближайшее время клуб не будет отдавать хавбека в аренду.

«Думаю, будут сейчас с ним годик работать, адаптировать, но покупать игрока за 12 миллионов, которого надо годик адаптировать… Боюсь, что на него махнут рукой, и уже он будет там, как Кокорин в «Фиорентине», Миранчук в «Аталанте», — приводит слова Селюка «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне 20-летний футболист появился на поле в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Дмитрий Селюк Арсен Захарян ещё теги

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Комментарии (1)
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ингерман
24 Декабря 2023 в 14:22
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