Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Фермин Лопес назвал своего самого сложного соперника

24 Декабря 2023 • 13:48 Комментировать
Реал Мадрид
...
Мальорка
03.01 21:15

Полузащитник каталонской «Барселоны» Фермин Лопес назвал своего самого сложного соперника. Выбор испанца остановился на хавбеке мадридского «Реала» Орельене Тчуамени.

«Мой самый сложный соперник? Я назову Орельена Тчуамени из «Реала». С ним очень тяжело играть, ведь он очень силён физически», – цитирует Лопеса журналист Фернандо Поло.

Напомним, Тчуамени недавно вернулся в строй после травмы, из-за которой пропустил около двух месяцев. Француз вышел на поле в последних матчах с «Вильярреалом» и «Алавесом».

20-летний Фермин Лопес в нынешнем сезоне провёл 12 матчей в чемпионате Испании, где отметился одним забитым голом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Орельен Тчуамени Фермин Лопес ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 24 Декабря
13:48
Фермин Лопес назвал своего самого сложного соперника
13:02
Васкес хочет продлить контракт с «Реалом»
11:09
Эндрик: «Я никого не боюсь»
23 Декабря
17:28
Селюк: Ренан в «Реал»? У нас любят так говорить, а потом игрок уходит в «Факел»
15:22
В «Реале» ответили на вопрос о возможном трансфере Ренана 1
13:02
Мусиала: «Очень рад, что во мне и в Беллингеме видят будущих обладателей «Золотого мяча»
22 Декабря
16:53
Стало известно, когда Родриго вернётся на поле
03:25
Родриго повредил колено – в ближайшее время игрок пройдёт медобследование
01:46
«Реал» – ещё один претендент на Гринвуда
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД МАЛЬОРКА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Вест Хэм» уверенно обыграл «МЮ» 17
​Друг Роналду продолжает «травить» тен Хага 7
«Ювентус» вырвал победу в матче с «Фрозиноне» 6
Камоцци: О Чалове знают в Европе 6
Тен Хаг: «В «Манчестер Юнайтед» каждый должен брать на себя ответственность» 5
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 24 Декабря
13:48 · Испания. Ла Лига
Фермин Лопес назвал своего самого сложного соперника
13:02 · Испания. Ла Лига
Васкес хочет продлить контракт с «Реалом»
12:56 · Испания. Ла Лига
«Сельта» прекратила сотрудничество с Кампушем
12:30 · Англия. Премьер-лига
Три гранда хотят купить Рэшфорда
12:02 · Испания. Ла Лига
Левандовски больше не считается неприкасаемым, «Барселона» может продать игрока летом
11:48 · Испания. Ла Лига
Пети - о Суперлиге: «Перес плюёт на УЕФА»
11:26 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не может себе позволить трансфер Эчеверри
11:09 · Испания. Ла Лига
Эндрик: «Я никого не боюсь»
11:03 · Испания. Ла Лига
Ромеу потерял доверие Хави, тренер «Барселоны» хочет пригласить нового опорника
11:00 · Англия. Премьер-лига
Варан готов отказаться от денег ради возвращения в «Реал»
10:48 · Испания. Ла Лига
Фермин Лопес назвал самый сложный момент для «Барселоны» в этом сезоне
10:16 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» покупает нового защитника
10:10 · Испания. Ла Лига
Роналду переманил звезду «Реала» в «Аль-Наср»
09:45 · Испания. Ла Лига
Симеоне оценил выступление «Атлетико» в 2023 году
09:15 · Испания. Ла Лига
«Реал» выкупит игрока «Шахтёра» за 15 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем