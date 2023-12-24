Полузащитник каталонской «Барселоны» Фермин Лопес назвал своего самого сложного соперника. Выбор испанца остановился на хавбеке мадридского «Реала» Орельене Тчуамени.

«Мой самый сложный соперник? Я назову Орельена Тчуамени из «Реала». С ним очень тяжело играть, ведь он очень силён физически», – цитирует Лопеса журналист Фернандо Поло.

Напомним, Тчуамени недавно вернулся в строй после травмы, из-за которой пропустил около двух месяцев. Француз вышел на поле в последних матчах с «Вильярреалом» и «Алавесом».

20-летний Фермин Лопес в нынешнем сезоне провёл 12 матчей в чемпионате Испании, где отметился одним забитым голом.