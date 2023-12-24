Васкес хочет продлить контракт с «Реалом»

Защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес хотел бы продлить свой контракт с «королевским клубом». По информации от журналиста Хосе Феликса Диаса, испанский футболист хотел бы остаться на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, в конце сезона у Васкеса истекает контракт с «Реалом», но защитник хотел бы подписать новое соглашение, чтобы продлить своё пребывание в команде Карло Анчелотти.

32-летний Васкес начиная с сезона 2015/16 является игроком первой команды «Реала». В нынешнем сезоне Лукас отметился одним голом и двумя результативными передачами в чемпионате Испании. В середине недели Лукас принёс «Реалу» победу над «Алавесом».