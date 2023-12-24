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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Сельта» прекратила сотрудничество с Кампушем

24 Декабря 2023 • 12:56 Комментировать

Португальский функционер Луиш Кампуш, который являлся внештатным советником «Сельты», прекратил сотрудничество с испанцами. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Виго.

Стоит отметить, что специалист сотрудничал с галисийцами с марта прошлого года.

«Сельта» неудачно выступает в нынешнем сезоне чемпионата Испании. После 18 туров Ла Лиги команда из Виго набрала 13 баллов и занимает 18-е место в турнирной таблице.

Следующий поединок «Сельта» сыграет в чемпионате страны против севильского «Бетиса». Встреча состоится на стадионе в Виго 3 января.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Луиш Кампуш
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