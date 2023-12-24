Левандовски больше не считается неприкасаемым, «Барселона» может продать игрока летом

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски больше не считается неприкасаемым в своей команде. По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» могут продать футболиста в летнее трансферное окно.

Сообщается, что некоторые члены руководства «Барселоны» недовольны выступлениями Левандовски в этом сезоне. Напомним, 35-летний поляк забил всего 8 голов и отдал 4 результативные передачи в чемпионате Испании. Нападающий не входит даже в первую пятёрку лучших бомбардиров Ла Лиги.

Напомним, в прошлом сезоне Левандовски взял «Золотую бутсу» чемпионата Испании, забив 23 гола в 34 матчах.