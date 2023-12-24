Пети - о Суперлиге: «Перес плюёт на УЕФА»

Бывший футболист сборной Франции и лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети критически высказался в адрес президента мадридского «Реала» Флорентино Переса.

«Кого Перес пытается обмануть? Все видели ролик, где он устраивает шоу с трофеями еврокубков от УЕФА. Перес плюет на УЕФА, а потом использует образ, который помог ему создать легендарный клуб», - передает слова Пети Sports.orange.fr.

Ранее было объявлено, что Европейский суд принял решение легализовать Суперлигу, несмотря на запрет УЕФА. Запуск нового футбольного турнира ожидается через полтора года. В настоящий момент в число участников Суперлиги входят мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».