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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пети - о Суперлиге: «Перес плюёт на УЕФА»

24 Декабря 2023 • 11:48 Комментировать

Бывший футболист сборной Франции и лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети критически высказался в адрес президента мадридского «Реала» Флорентино Переса.

«Кого Перес пытается обмануть? Все видели ролик, где он устраивает шоу с трофеями еврокубков от УЕФА. Перес плюет на УЕФА, а потом использует образ, который помог ему создать легендарный клуб», - передает слова Пети Sports.orange.fr.

Ранее было объявлено, что Европейский суд принял решение легализовать Суперлигу, несмотря на запрет УЕФА. Запуск нового футбольного турнира ожидается через полтора года. В настоящий момент в число участников Суперлиги входят мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес Эммануэль Пети ещё теги
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