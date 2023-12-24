«Барселона» не может себе позволить трансфер Эчеверри

Каталонская «Барселона» пока не может себе позволить трансфер 17-летнего нападающего «Ривер Плейта» Клаудио Эчеверри. По информации от журналиста Фабрицио Романо, правила финансового фэйр-плей не позволяют «сине-гранатовым» потратить на трансфер аргентинца 25 миллионов евро, которые прописаны в контракте игрока в качестве отступных.

Ранее Эчеверри чётко дал понять, что не собирается продлевать свой контракт с «Ривер Плейтом». Действующее соглашение футболиста с аргентинским клубом истекает в декабре 2024 года. Источник сообщает, что Эчеверри очень симпатизирует «Барселона», но Клаудио интересен и другим европейским топ-клубам.