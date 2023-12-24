Эндрик: «Я никого не боюсь»

Форвард бразильского «Палмейраса» Эндрик поделился эмоциями от будущего перехода в мадридский «Реал».

Напомним, 17-летний футболист пополнит состав «сливочных» летом 2024 года.

«Я очень рад, что буду играть в футболке «Реала». Это мечта, о которой я думал с детства. Я всегда хотел стать частью этой команды.

На поле нужно быть равнодушным, я такой. С самого раннего возраста мне приходилось доказывать, что я никого не боюсь», — приводит слова Эндрика Marca.

В 2023 году бразильский форвард провел 53 матча во всех турнирах, в которых смог забить 14 мячей и записал в свой актив одну голевую передачу.