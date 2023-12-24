Ромеу потерял доверие Хави, тренер «Барселоны» хочет пригласить нового опорника

Опорный полузащитник каталонской «Барселоны» Ориоль Ромеу потерял доверие главного тренера Хави Эрнандеса. По информации от издания Mundo Deportivo, наставник разочарован неудовлетворительными выступлениями хавбека в этом сезоне.

Источник также сообщает, что Хави теперь хочет пригласить в «Барселону» нового опорника. В январе команда рассмотрит варианты для усиления состава.

Напомним, минувшим летом «Барселона» заплатила за трансфер Ромеу всего 3 миллиона евро «Жироне». Ранее ходили слухи, что в январе Ориоль может вернуться в стан «бело-красных», которые сейчас разделяют лидерство в Ла Лиге с мадридским «Реалом».