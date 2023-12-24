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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ромеу потерял доверие Хави, тренер «Барселоны» хочет пригласить нового опорника

24 Декабря 2023 • 11:03 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Барселона
04.01 23:30

Опорный полузащитник каталонской «Барселоны» Ориоль Ромеу потерял доверие главного тренера Хави Эрнандеса. По информации от издания Mundo Deportivo, наставник разочарован неудовлетворительными выступлениями хавбека в этом сезоне.

Источник также сообщает, что Хави теперь хочет пригласить в «Барселону» нового опорника. В январе команда рассмотрит варианты для усиления состава.

Напомним, минувшим летом «Барселона» заплатила за трансфер Ромеу всего 3 миллиона евро «Жироне». Ранее ходили слухи, что в январе Ориоль может вернуться в стан «бело-красных», которые сейчас разделяют лидерство в Ла Лиге с мадридским «Реалом».

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Евро-Футбол.Ру,
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