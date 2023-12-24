Фермин Лопес назвал самый сложный момент для «Барселоны» в этом сезоне

Полузащитник каталонской «Барселоны» Фермин Лопес рассказал, какой момент оказался для его команды самым сложным в этом сезоне.

«Самый сложный момент в нынешнем сезоне? Поражение от «Антверпена» в Лиге чемпионов», – сказал Лопес в интервью журналисту Фернандо Поло.

Напомним, «Барселона» недавно встречалась с «Антверпеном» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов. «Сине-гранатовые» проигрывали в концовке со счётом 1:2, но под занавес встречи смогли восстановить паритет. Несмотря на это, «Антверпен» после этого забил победный гол. «Барселона» проиграла 2:3, но всё равно финишировала на первом месте в группе.