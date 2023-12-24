«Атлетико» покупает нового защитника

24-летний фланговый защитник «Лас-Пальмаса» Серхи Кардона может продолжить карьеру в другом испанском коллективе, об этом сообщают журналисты Todofichajes.

Как стало известно источнику, в подписании латераля заинтересован мадридский «Атлетико». Сумма потенциального трансфера Кардоны оценивается в три миллиона евро. Срок действующего трудового договора защитника с «Лас-Пальмасом» истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Кардона поучаствовал в 17 поединках. Латераль получил шесть желтых карточек.

По итогам 18 туров «Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Лас-Пальмас» - девятое.