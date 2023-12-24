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Чемпионат Испании. Ла Лига

Роналду переманил звезду «Реала» в «Аль-Наср»

24 Декабря 2023 • 10:10 Комментировать

Хорватский полузащитник Лука Модрич близок к расставанию с мадридским «Реалом». Как сообщается на страницах Todofichajes, опытный хавбек может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

По данным источника, новым клубом Модрича станет «Аль-Наср», за который выступает экс-нападающий «Реала» Криштиану Роналду. 38-летний португалец провел переговоры с Лукой и убедил бывшего одноклубника перейти в свою нынешнюю команду. Заработная плата хорвата может составить порядка 30 миллионов евро в год.

Модрич выступает за мадридский гранд с лета 2012 года. Контракт полузащитника истекает по окончании нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
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