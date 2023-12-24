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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне оценил выступление «Атлетико» в 2023 году

24 Декабря 2023 • 09:45 Комментировать

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о выступлении команды в 2023 году. Накануне «матрасники» одержали минимальную победу над «Севильей» со счетом 1:0.

«Команда победила на фоне тяжелого графика. В предыдущем матче мы тоже играли в меньшинстве, но в этот раз справились. «Атлетико» провел хороший год. В 50 поединках команда потерпела всего восемь поражений. В нашем активе 34 победы и 104 гола. Это был успешный год», - передает слова аргентинца газета Marca.

По итогам 18 туров чемпионата Испании «Атлетико» набрал 38 очков и занимает четвертое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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