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«Реал» выкупит игрока «Шахтёра» за 15 миллионов евро

24 Декабря 2023 • 09:15 Комментировать

Защитник украинского «Шахтёра» Винисиус Тобиас, ныне выступающий на правах аренды за мадридский «Реал», вскоре станет полноценным игроком «королевского» клуба.

Как стало известно журналистам AS, руководство «сливочных» собирается выкупить 19-летнего игрока следующим летом. За полноценный трансфер Винисиуса мадридский гранд заплатит «Шахтёру» 15 миллионов евро. Контракт Тибиаса с украинским клубом рассчитан до середины 2026 года.

Полтора года бразилец выступает за молодежную команду «Реала». В сезоне-2023/2024 Винисиус принял участие в 13 поединках, отметившись тремя результативными передачами.

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