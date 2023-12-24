«Реал» выкупит игрока «Шахтёра» за 15 миллионов евро

Защитник украинского «Шахтёра» Винисиус Тобиас, ныне выступающий на правах аренды за мадридский «Реал», вскоре станет полноценным игроком «королевского» клуба.

Как стало известно журналистам AS, руководство «сливочных» собирается выкупить 19-летнего игрока следующим летом. За полноценный трансфер Винисиуса мадридский гранд заплатит «Шахтёру» 15 миллионов евро. Контракт Тибиаса с украинским клубом рассчитан до середины 2026 года.

Полтора года бразилец выступает за молодежную команду «Реала». В сезоне-2023/2024 Винисиус принял участие в 13 поединках, отметившись тремя результативными передачами.