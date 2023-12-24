Стало известно, когда УЕФА вынесет приговор «Барселоне»

В УЕФА определились со сроками рассмотрения дела по нарушению каталонской «Барселоной» правил финансового фэйр-плей. Как стало известно журналистам газеты Marca, это произойдет в феврале 2024 года.

Ранее в прессе появилась новость о том, что каталонский гранд могут исключить из Лиги чемпионов за несоблюдение правил. Если вина «сине-гранатовых» будет доказана, то клуб может получит бан в Лиге чемпионов на несколько лет.

В нынешнем розыгрыше престижного турнира «Барселона» вышла в плей-офф с первого места в группе. За путевку в ¼ финала Лиги чемпионов подопечные Хави Эрнандеса поборются с «Наполи».

Левандовски готов уйти из «Барселоны» - есть два варианта