​Беллингем, Майораль, Довбик и Гризманн – в тройке лучших бомбардиров Ла Лиги

В субботу в чемпионате Испании проходил последний матч 2023 календарного года. В нём «Атлетико» на своём поле обыграл «Севилью» со счётом 1:0.

На мини-каникулы полузащитник «Реала» Джуд Беллингем ушёл в статусе лучшего бомбардира сезона Ла Лиги. На счету англичанина 13 голов в текущем испанском чемпионате.

Второе место занимает Борха Майораль из «Хетафе», который записал на свой счёт 12 забитых голов. Третью строчку делят Артём Довбик из «Жироны» и Антуан Гризманн из «Атлетико». Украинец и француз забили по 11 раз.

Матчи следующего тура Ла Лиги пройдут в начале 2024 года.