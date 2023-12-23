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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Беллингем, Майораль, Довбик и Гризманн – в тройке лучших бомбардиров Ла Лиги

23 Декабря 2023 • 21:28 Комментировать

В субботу в чемпионате Испании проходил последний матч 2023 календарного года. В нём «Атлетико» на своём поле обыграл «Севилью» со счётом 1:0.

На мини-каникулы полузащитник «Реала» Джуд Беллингем ушёл в статусе лучшего бомбардира сезона Ла Лиги. На счету англичанина 13 голов в текущем испанском чемпионате.

Второе место занимает Борха Майораль из «Хетафе», который записал на свой счёт 12 забитых голов. Третью строчку делят Артём Довбик из «Жироны» и Антуан Гризманн из «Атлетико». Украинец и француз забили по 11 раз.

Матчи следующего тура Ла Лиги пройдут в начале 2024 года.

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