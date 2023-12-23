Главный тренер «Барселоны» Хави понимает, что если команда не выиграет ни одного титула в этом сезоне, то его наверняка уволят. Об этом на своих страницах рассказывает издание AS.

По данным источника, Хави и президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассчитывают повторить успех прошлого сезона и выиграть два титула. Первым может стать январский Суперкубок Испании. В каталонском клубе надеются, что успех в этом турнире станет поворотным моментом для команды в сезоне.

Если говорить о Ла Лиге, то «Барселона» сейчас занимает третье место в турнирной таблице. От «Жироны» и «Реала» каталонцы отстают на семь очков.