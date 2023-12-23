​«Барселона» начала переговоры с «Атлетико» по Фелишу

«Барселона» рассчитывает сохранить в своём составе нападающего Жоау Фелиша. Как сообщает испанский Sport, каталонский клуб уже начал переговоры по португальцу. «Сине-гранатовые» хотят продлить аренду Фелиша ещё на один сезон, включив в сделку обязательство выкупа. Боссы «Барселоны» рассчитывают оформить эту сделку уже в январе.

В сезоне 2023/2024 Жоау Фелиш провёл 20 матчей. В них нападающий записал на свой счёт шесть голов и три результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Барселона» располагается на третьей позиции в турнирной таблице испанской Ла Лиги.