Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Голкипер «Атлетико» Облак высказался о своём будущем

23 Декабря 2023 • 17:05 Комментировать

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак высказался о возможном уходе из столичного клуба.

Вратарь сборной Словении отметил, что на данный момент сложно об этом говорить, ведь очень трудно предсказать, сколько времени ты будешь выступать за одну команду.

«Если бы это интервью состоялось в мой первый год в «Атлетико», я бы никогда не сказал, что проведу здесь 10 лет, поэтому, кто знает, что случится», - цитирует Облака Marca.

Контракт 30-летнего футболиста с «матрасниками» рассчитан до 30 июня 2028 года.

В текущем сезоне Облак принял участие в 23 играх во всех турнирах, в которых семь раз оставил свои ворота в неприкосновенности. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Ян Облак
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Жирона» не сможет принять участие в Лиге чемпионов — известна причина 9
«Барселону» хотят исключить из Лиги чемпионов на несколько лет 5
Холанн уверенно опередил Месси и Роналду: названы лучшие игроки 2023 года 5
Мбаппе не покинет «ПСЖ» 4
Камоцци: О Чалове знают в Европе 4
Футбол онлайн
23.12.23 в 18:15
Атлетико М Атлетико М
Севилья Севилья
1.45 4.80 6.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 23 Декабря
17:47 · Италия. Серия А
«Интер» нацелился на Серхи Роберто слухи
17:45 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:39 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» и «Севилья» объявили стартовые составы на очный матч Ла Лиги
17:33 · Германия. Бундеслига
«Бавария» и «Реал» претендуют на Варана слухи
17:28 · Россия. Премьер-лига
Селюк: Ренан в «Реал»? У нас любят так говорить, а потом игрок уходит в «Факел»
17:05 · Испания. Ла Лига
Голкипер «Атлетико» Облак высказался о своём будущем
16:36 · Испания. Ла Лига
Облак: Цель «Атлетико» — трофеи
16:24 · Испания. Ла Лига
​Витор Роке присоединится к «Барселоне» уже 27 декабря
15:45 · Германия. Бундеслига
У «Баварии» есть минимальные шансы заполучить Араухо летом
15:22 · Россия. Премьер-лига
В «Реале» ответили на вопрос о возможном трансфере Ренана 1
14:16 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готова заплатить 25 миллионов евро за Эчеверри
14:14 · Англия. Премьер-лига
Пети: Если Суперлигу запустят, я перестану иметь связь с футболом
13:36 · Испания. Ла Лига
«Реал» может купить одноклубника Роналду на замену Алабе
13:26 · Испания. Ла Лига
«Реал» может вернуть своего бывшего нападающего
13:20 · Испания. Ла Лига
Левандовски готов уйти из «Барселоны» - есть два варианта
Все новости
Рекомендуем