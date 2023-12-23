Голкипер «Атлетико» Облак высказался о своём будущем

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак высказался о возможном уходе из столичного клуба.

Вратарь сборной Словении отметил, что на данный момент сложно об этом говорить, ведь очень трудно предсказать, сколько времени ты будешь выступать за одну команду.

«Если бы это интервью состоялось в мой первый год в «Атлетико», я бы никогда не сказал, что проведу здесь 10 лет, поэтому, кто знает, что случится», - цитирует Облака Marca.

Контракт 30-летнего футболиста с «матрасниками» рассчитан до 30 июня 2028 года.

В текущем сезоне Облак принял участие в 23 играх во всех турнирах, в которых семь раз оставил свои ворота в неприкосновенности.