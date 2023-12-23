​Витор Роке присоединится к «Барселоне» уже 27 декабря

Приятные новости для поклонников «Барселоны» - Витор Роке присоединится к клубу уже 27 декабря, несмотря на то, что появление бразильца ранее ожидалось лишь в январе. Это стало возможным благодаря тому, что бразильская федерация футбола освободила его от участия в предварительном олимпийском турнире для отбора на Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

Турнир пройдет с 20 января по 11 февраля в Венесуэле, и, если бы игроку пришлось вернуться на это время в Бразилию, это стало бы проблемой для каталонского гранда. Интересно, что косвенно эта ситуация скажется и на мадридском «Реале» - вместо Витора Роке на турнир поедет не кто иной, как Эндрик, которому предстоит перейти в мадридский клуб летом следующего года.