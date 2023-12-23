«Барселона» готова заплатить 25 миллионов евро за Эчеверри

Каталонская «Барселона» готова раскошелиться на 25 миллионов евро, чтобы оформить трансфер 17-летнего нападающего «Ривер Плейта» Клаудио Эчеверри. По информации от журналиста Пабло Гиральта, «сине-гранатовые» готовы заплатить отступные за аргентинского таланта.

Напомним, недавно Эчеверри дал понять, что не собирается продлевать свой контракт с «Ривер Плейтом». Соглашение нападающего с аргентинским клубом истекает в декабре 2024 года.

Помимо «Барселоны» в Эчеверри заинтересованы и другие топ-клубы Европы. Ранее сообщалось, что за нападающим активно следят два английских клуба – «Манчестер Сити» и лондонский «Челси».