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«Реал» может купить одноклубника Роналду на замену Алабе

23 Декабря 2023 • 13:36 Комментировать

Испанский защитник Эмерик Лапорт, который сейчас выступает в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Наср», может вернуться в Ла Лигу. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Согласно информации источника, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал». «Королевский» клуб рассматривает кандидатуру Лапорта в качестве замены австрийцу Давиду Алабе, выбывшему до конца сезона из-за травмы крестообразных связок колена.

Трудовой договор Эмерика с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 25 миллионов евро.

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