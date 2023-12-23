«Реал» может вернуть своего бывшего нападающего

Бывший нападающий мадридского «Реала» Борха Майораль, ныне выступающий за «Хетафе», может вернуться в «королевский» клуб летом следующего года. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Согласно данным источника, 26-летний форвард произвел хорошее впечатление на «Реал» своей игрой в текущем сезоне. Майораль забил 12 голов в 18 поединках чемпионата Испании.

За «Хетафе» Борха выступает с лета 2022 года. Трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до конца июня 2027-го. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 15 миллионов евро.