Левандовски готов уйти из «Барселоны» - есть два варианта

35-летний центрфорвард Роберт Левандовски близок к уходу из каталонской «Барселоны» в январское трансферное окно. Руководство «сине-гранатовых» недовольно игрой нападающего в этом сезоне и готово рассмотреть предложения по нему.

Как стало известно журналистам Todofichajes, агент поляка Пини Захави ведет переговоры с клубами из Саудовской Аравии и МЛС. Сам Роберт готов сменить клубную прописку этой зимой, если будет хорошее предложение.

В текущем сезоне Ла Лиги нападающий забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи в 16 играх. Его контракт истекает летом 2026 года.

«Барселона» хочет избавиться от Левандовски - названа причина