Иско определился с клубом до 2027 года

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Иско, ныне выступающий за «Бетис», согласовал с севильским клубом новый трудовой договор. Согласно сведениям журналистов Mundo Deportivo, стороны провели переговоры и договорились о подписании контракта до лета 2027 года.

31-летний полузащитник перешел в «Бетис» минувшим летом. Срок действующего договора между сторонами истекает в конце июня 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Иско сыграл 17 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. После 18 туров Ла Лиги севильский клуб с 28 баллами занимает седьмое место в таблице.