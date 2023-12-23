В «Барселоне» отреагировали на новость об исключении из Лиги чемпионов

В каталонской «Барселоне» удивлены новостью о том, что команду могут исключить из Лиги чемпионов на несколько лет из-за нарушения финансового фэйр-плей.

Как информирует Mundo Deportivo, в стане «сине-гранатовых» считают подозрительным то, что слухи о дисквалификации появились после решения Европейского суда по Суперлиге. «Барселона» является одним из главных инициаторов запуска проекта наряду с мадридским «Реалом».

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов подопечные Хави Эрнадеса с первого места вышли в плей-офф. За путевку в четвертьфинал каталонцы поборются с «Наполи».

«Барселону» хотят исключить из Лиги чемпионов на несколько лет