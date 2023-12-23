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Чемпионат Испании. Ла Лига

УЕФА не собирается отстранять «Барселону» от Лиги чемпионов

23 Декабря 2023 • 11:50 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Барселона
04.01 23:30

Стало известно, что УЕФА не собирается отстранять каталонскую «Барселону» из Лиги чемпионов. Ранее сообщалось, что организация хочет наказать «сине-гранатовых» за вопиющие нарушения финансового фэйр-плея и участие в европейской Суперлиге.

При этом издание Mundo Deportivo сообщает, что вышеприведённая информация не соответствует действительности. «Барселона» не нарушает правила финансового фэйр-плея, а клуб никто не собирается отстранять от следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

Напомним, в ⅛ финала этого розыгрыша Лиги чемпионов «Барселоне» предстоит встретиться с «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
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