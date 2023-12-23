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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президенты «Реала» и «Барселоны» обсудят запуск Суперлиги

23 Декабря 2023 • 11:17 Комментировать

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес и руководитель каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта планируют в ближайшее время обсудить проект Суперлиги Европы.

Как стало известно журналистам Mundo Deportivo, стороны проведут встречу в начале января, когда пройдут матчи Суперкубка Испании. Руководители обсудят стратегию по запуску нового футбольного турнира.

Напомним, что на днях Европейский суд принял решение легализовать запуск Суперлиги. Формат турнира предусматривает участие в нем 64 клубов. В настоящий момент в число участников входят только «Реал» и «Барселона».

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Реал Мадрид Барселона Жоан Лапорта Флорентино Перес ещё теги
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