Президенты «Реала» и «Барселоны» обсудят запуск Суперлиги

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес и руководитель каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта планируют в ближайшее время обсудить проект Суперлиги Европы.

Как стало известно журналистам Mundo Deportivo, стороны проведут встречу в начале января, когда пройдут матчи Суперкубка Испании. Руководители обсудят стратегию по запуску нового футбольного турнира.

Напомним, что на днях Европейский суд принял решение легализовать запуск Суперлиги. Формат турнира предусматривает участие в нем 64 клубов. В настоящий момент в число участников входят только «Реал» и «Барселона».