​«Барселона» ушла на каникулы до 29 декабря

В Европе готовятся встречать Рождество по католическим обычаям, каталонская «Барселона» сыграла товарищеский матч в Далласе с мексиканским «Клуб Америка», после чего было объявлено о том, что клуб уходит на недельные каникулы.

Следующую тренировку футболисты «Барселоны» проведут лишь 29 декабря. Причем эта тренировка будет, по традиции, открытой - так «Барселона» уже не первый год закрывает год.

Свой следующий матч в чемпионате Испании каталонский гранд проведет против «Лас-Пальмаса» четвертого января. В настоящий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанского чемпионата.