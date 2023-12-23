​Азар пошёл за Бэйлом - их теперь объединяет гольф

Вслед за валлийцем Гаретом Бэйлом еще один бывший игрок «Реала» увлекся гольфом. Это не кто иной, как Эден Азар. О своем новом увлечении Азар поведал самостоятельно в интервью La Derniere Heure, уточнив, что ему и ранее нравился этот вид спорта, но он не имел возможности всерьез заняться им из-за занятности в футболе.

Другое увлечение Азара, о котором он поведал публике - это велоспорт, который позволяет ему поддерживать физическую форму. Напомним, что мадридский «Реал», в который Азар перебрался в 2019 году, стал его последним клубом. Расставание с ним произошло минувшим летом.