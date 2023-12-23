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​В Испании разразился скандал с сексуальным подтекстом вокруг мадридского «Реала»

23 Декабря 2023 • 09:23 Комментировать

Мадридский «Реал» проходит через непростую фазу сезона - большое количество травмированных игроков вынуждает наставника клуба Карло Анчелотти призывать в состав футболистов второй команды. Одним из них стал 20-летний Рауль Асенсио - он был включен в заявку на игру с «Алавесом».

Теперь в Испании готов разразиться скандал - как сообщает El Confidencial, с именем того футболиста связана история с распространением детской порнографии. И сейчас, как считает издание, это может грозить «Реалу» серьезными имиджевыми проблемами, тем более, что в Испании общество очень чувствительно к таким вещам.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рауль Асенсио
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