​В Испании разразился скандал с сексуальным подтекстом вокруг мадридского «Реала»

Мадридский «Реал» проходит через непростую фазу сезона - большое количество травмированных игроков вынуждает наставника клуба Карло Анчелотти призывать в состав футболистов второй команды. Одним из них стал 20-летний Рауль Асенсио - он был включен в заявку на игру с «Алавесом».

Теперь в Испании готов разразиться скандал - как сообщает El Confidencial, с именем того футболиста связана история с распространением детской порнографии. И сейчас, как считает издание, это может грозить «Реалу» серьезными имиджевыми проблемами, тем более, что в Испании общество очень чувствительно к таким вещам.