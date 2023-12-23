«Реал» показал лучший старт в Ла Лиге за 12 лет

В рамках 18-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде встречался с «Алавесом». Подопечные Карло Анчелотти одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный мяч в добавленное время забил Лукас Васкес.

По итогам 18 туров мадридский гранд набрал 45 баллов и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Как сообщает Madrid Xtra, это лучший старт «сливочных» в Ла Лиге за последние 12 лет.

Следующий поединок подопечные Карло Анчелотти сыграют против «Мальорки» на своем поле. Встреча состоится в среду, 3 января. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.