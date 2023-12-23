Хави ждёт, что «Барселона» подпишет нового полузащитника в январе

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес считает, что команде необходим новый игрок в среднюю линию.

В ноябре каталонский гранд лишился Гави, выбывшего до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки. Согласно обновлённым сведениям журналиста Хави Мигеля, рулевой «сине-гранатовых» рассчитывает на подписание замены 19-летнему хавбеку в зимнее трансферное окно. Тренер планирует вернуться к системе с четырьмя полузащитниками – в таком случае новичок заменит в основном составе Жоау Фелиша, игра которого, по слухам, не устраивает специалиста.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, на семь баллов отставая от мадридского «Реала» и «Жироны».