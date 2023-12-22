Инсайдер Романо прокомментировал слухи о возможном отказе «Барселоны» от выкупа Фелиша

«Барселона» пока не приняла решение относительно будущего нападающего Жоау Фелиша.

По некоторым данным, в каталонском клубе не слишком довольны игрой португальца в первой половине сезона, поэтому планируют отказаться от его покупки. В частности, как сообщалось недавно, против приобретения форварда выступает рулевой Хави Эрнандес.

Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, решение по Фелишу пока не принято. «Барселона» не сообщала о намерении отказаться от выкупа ни «Атлетико», ни представителям игрока. Вопрос будет решаться ближе к концу сезона, а не в ближайшее время.

Жоау Фелиш стал автором шести голов и трёх ассистов в 20 матчах за «Барселону».