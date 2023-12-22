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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави предоставил игрокам «Барселоны» дополнительный выходной – названа причина

22 Декабря 2023 • 23:15 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Барселона
04.01 23:30

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес мотивировал команду дополнительным днём отдыха.

Изначально планировалось, что рождественские каникулы «сине-гранатовых» продлятся пять дней, однако рулевой решил бросить вызов игрокам, пообещав шестой выходной в случае победы в матчах против мадридского «Атлетико» и «Порту». Каталонцы выполнили условие, выиграв обе встречи, однако обещанная награда могла быть отменена после домашнего поражения от «Жироны». Впрочем, Хави всё же не стал нарушать договорённость.

Свой следующий матч «Барселона» проведёт 4 января – соперником будет «Лас-Пальмас».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Порту Хави Эрнандес ещё теги

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