Хави предоставил игрокам «Барселоны» дополнительный выходной – названа причина

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес мотивировал команду дополнительным днём отдыха.

Изначально планировалось, что рождественские каникулы «сине-гранатовых» продлятся пять дней, однако рулевой решил бросить вызов игрокам, пообещав шестой выходной в случае победы в матчах против мадридского «Атлетико» и «Порту». Каталонцы выполнили условие, выиграв обе встречи, однако обещанная награда могла быть отменена после домашнего поражения от «Жироны». Впрочем, Хави всё же не стал нарушать договорённость.

Свой следующий матч «Барселона» проведёт 4 января – соперником будет «Лас-Пальмас».