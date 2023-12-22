Тихонов: Захарян одарённый, но в Испании надо пахать в три раза больше

Легендарный экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался о российском полузащитнике «Реал Сосьедада» Арсене Захаряне.

«Он являлся лидером и не сильно напрягался в «Динамо», потому что я видел, как он играет. Он одаренный, у нас таких мало таких игроков, но там пахать надо в три раза больше», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что в России у Захаряна не было травм, а в Испании он регулярно пропускает матчи, потому что там намного интенсивнее тренировки.

В текущем сезоне 20-летний Захарян принял участие в 17 матчах во всех турнирах и записал в свой актив одну результативную передачу.