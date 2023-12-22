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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тихонов: Захарян одарённый, но в Испании надо пахать в три раза больше

22 Декабря 2023 • 21:24 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Алавес
02.01 21:15

Легендарный экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался о российском полузащитнике «Реал Сосьедада» Арсене Захаряне.

«Он являлся лидером и не сильно напрягался в «Динамо», потому что я видел, как он играет. Он одаренный, у нас таких мало таких игроков, но там пахать надо в три раза больше», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что в России у Захаряна не было травм, а в Испании он регулярно пропускает матчи, потому что там намного интенсивнее тренировки.

В текущем сезоне 20-летний Захарян принял участие в 17 матчах во всех турнирах и записал в свой актив одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Андрей Тихонов Арсен Захарян ещё теги

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