Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес недоволен игрой португальского защитника команды Жоау Фелиша.

Как утверждает Diario As, помимо Хави, выступлениями Фелиша недовольно и руководство «Барселоны». Напомним, в прошлом матче чемпионата Испании с «Альмерией» Фелиш провел на поле всего один тайм, после чего был заменен.

Сообщается, что наставник «сине-гранатовых» изначально был против аренды футболиста у «Атлетико».

В текущем сезоне 24-летний Фелиш принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет три результативные передачи.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 40 миллионов евро.