​Алаба признан игроком года в Австрии 10-й раз – это абсолютный рекорд

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба в родной Австрии был признан лучшим футболистом года. Об этом сообщает ORF.

Награду лучшему игроку Австрии Алаба завоевал десятый раз, что является абсолютным рекордом. На втором месте идёт Ивица Вастич, которого призвали лучшим четыре раза.

Второе место в голосовании за лучшего игрока Австрии в 2023 году занял Конрад Лаймер из «Баварии».

Отметим, что недавно Давид Алаба получил серьёзную травму колена в виде разрыва крестообразной связки. В сезоне 2023/2024 защитник на футбольном поле больше не появится.