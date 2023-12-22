​Левандовски стремительно дешевеет

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски продолжает стремительно дешеветь. По итогам последней переоценки на портале Transfermarkt поляк потерял ещё 10 миллионов евро и теперь оценивается в 20 миллионов евро.

При этом ещё год назад – в ноябре 2022 года – Левандовски оценивался в 45 миллионов евро. С трех пор звёздный форвард дорожал уже трижды – до 40, 30 и теперь 20 миллионов.

Пик трансферной стоимости Роберта Левандовски наблюдался в 2018 году. Тогда польский бомбардир оценивался в 90 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Роберт Левандовски провёл 21 матч, в которых забил девять голов и отдал пять голевых передач на партнёров.