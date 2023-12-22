​Четыре игрока «Реала» - самые дорогие в Ла Лиге

В пятницу на страницах портала Transfermarkt обновились ценники футболистов из испанской Ла Лиги. Как мы уже сообщали, Джуд Беллингем стал самым подорожавшим игроком – англичанин теперь оценивается в 180 миллионов евро, и он входит в тройку самых дорогих футболистов мира.

Если брать только Ла Лигу, то, понятное дело, Беллингем является самым дорогим игроком. Второе место у Винисиуса Жуниора – его оценивают в 150 миллионов евро, как и прежде. Не изменились ценники ещё двух игроков «Реала» - Родриго и Федерико Вальверде. Они делят третью строчку в списке самых дорогих футболистов лиги.

А вот Педри опустился на пятое место – теперь его оценивают не в 100, а в 90 миллионов евро. Такой же ценник у Гави и Орельена Тчуамени.

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