Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​10 игроков «Барселоны», «Реала» и «Атлетика» стали самыми подешевевшими в Ла Лиге

22 Декабря 2023 • 17:23 Комментировать

Эксперты портала Transfermarkt пересмотрели оценочные стоимости футболистов из чемпионата Испании. Статус самого подешевевшего игрока разделили 10 футболистов из топ-команд – «Барселоны», «Реала» и «Атлетико». Все они потеряли 10 миллионов евро в ценниках. Список этих игроков приводим ниже с их новыми стоимостями.

Педри (90 млн евро), Френки де Йонг (80), Рафинья (50), Жоау Канселу (40), Жоау Фелиш (40), Тибо Куртуа (35), Давид Алаба (30), Родриго де Пауль (30), Анхель Корреа (20), Роберт Левандовски (20).

Отметим, что на текущий момент на вершине турнирной таблицы Ла Лиги располагаются «Реал» и «Жирона».  

Англичанин Беллингем и украинец Довбик – в тройке самых подорожавших игроков Ла Лиги


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Барселона Давид Алаба Роберт Левандовски Тибо Куртуа Анхель Корреа Френки де Йонг Жоау Канселу Родриго де Пауль Жоау Фелиш Педри Рафинья Диас ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
23.12.23 в 18:15
Атлетико М Атлетико М
Севилья Севилья
1.45 4.80 6.60
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 22 Декабря
17:57 · Испания. Ла Лига
​Алаба признан игроком года в Австрии 10-й раз – это абсолютный рекорд
17:38 · Испания. Ла Лига
​Левандовски стремительно дешевеет
17:29 · Испания. Ла Лига
​Четыре игрока «Реала» - самые дорогие в Ла Лиге
17:23 · Испания. Ла Лига
​10 игроков «Барселоны», «Реала» и «Атлетика» стали самыми подешевевшими в Ла Лиге
17:17 · Испания. Ла Лига
​Англичанин Беллингем и украинец Довбик – в тройке самых подорожавших игроков Ла Лиги
16:53 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Родриго вернётся на поле
14:54 · Испания. Ла Лига
​Игроки «Реала» поддержали Алабу
14:49 · Испания. Ла Лига
​Фран Гарсия: Снова продемонстрировали ДНК «Реала»
14:20 · Англия. Премьер-лига
​Родри назвал 4 лучших игроков не из «Манчестер Сити»
14:08 · Англия. Премьер-лига
Холанн уверенно опередил Месси и Роналду: названы лучшие игроки 2023 года 1
13:36 · Испания. Ла Лига
Хави объяснил, зачем накричал на игроков «Барселоны» 1
12:59 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» выставит на продажу игрока за пять миллионов евро
12:35 · Англия. Премьер-лига
Ещё один Онана может перейти в «Манчестер Юнайтед»
11:57 · Испания. Ла Лига
Беллингем - о победе «Реала»: «Рождественское чудо»
10:32 · Испания. Ла Лига
«Барселона» заработала 5 миллионов евро за поражение
Все новости
Рекомендуем