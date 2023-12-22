​10 игроков «Барселоны», «Реала» и «Атлетика» стали самыми подешевевшими в Ла Лиге

Эксперты портала Transfermarkt пересмотрели оценочные стоимости футболистов из чемпионата Испании. Статус самого подешевевшего игрока разделили 10 футболистов из топ-команд – «Барселоны», «Реала» и «Атлетико». Все они потеряли 10 миллионов евро в ценниках. Список этих игроков приводим ниже с их новыми стоимостями.

Педри (90 млн евро), Френки де Йонг (80), Рафинья (50), Жоау Канселу (40), Жоау Фелиш (40), Тибо Куртуа (35), Давид Алаба (30), Родриго де Пауль (30), Анхель Корреа (20), Роберт Левандовски (20).

Отметим, что на текущий момент на вершине турнирной таблицы Ла Лиги располагаются «Реал» и «Жирона».

Англичанин Беллингем и украинец Довбик – в тройке самых подорожавших игроков Ла Лиги