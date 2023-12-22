​Англичанин Беллингем и украинец Довбик – в тройке самых подорожавших игроков Ла Лиги

На страницах авторитетного портала Transfermarkt были обновлены ценники футболистов, которые выступают в Ла Лиге. Самым подорожавшим игроком стал полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. Оценочная стоимость англичанина выросла на 30 миллионов евро и теперь составляет 180 миллионов. Беллингем после обновления входит в тройку самых дорогих футболистов на этой планете.

Вторым самым подорожавшим игроком Ла Лиги стал Сэмюэль Омородион из «Алавеса». Его ценник вырос на 14 миллионов евро – до 20 миллионов. Тройку подорожавших замыкает украинский нападающий Артём Довбик из «Жироны». Его оценочная стоимость поднялась на 13 миллионов евро и теперь измеряется 28 миллионами евро.