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Беллингем вошёл в тройку самых дорогих футболистов планеты

22 Декабря 2023 • 17:06 Комментировать
Реал Мадрид
...
Мальорка
03.01 21:15

Английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем оказался в топ-3 в рейтинге самых дорогих игроков мира.

В пятницу, 22 декабря, известный портал Transfermarkt обновил стоимость 20-летнего Беллингема. По новым данным хавбек оценивается в 180 миллионов евро (ранее 150 млн). Такую же стоимость имеет форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, а также нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Напомним, Беллингем перебрался в мадридский «Реал» летом 2023 года. В текущей кампании футболист появился на поле в 21 матче во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и записал на счет пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити ПСЖ Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн Джуд Беллингем ещё теги

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