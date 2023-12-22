Беллингем вошёл в тройку самых дорогих футболистов планеты

Английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем оказался в топ-3 в рейтинге самых дорогих игроков мира.

В пятницу, 22 декабря, известный портал Transfermarkt обновил стоимость 20-летнего Беллингема. По новым данным хавбек оценивается в 180 миллионов евро (ранее 150 млн). Такую же стоимость имеет форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, а также нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Напомним, Беллингем перебрался в мадридский «Реал» летом 2023 года. В текущей кампании футболист появился на поле в 21 матче во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и записал на счет пять результативных передач.