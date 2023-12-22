Стало известно, когда Родриго вернётся на поле

Бразильский нападающий «Реала» Родриго будет готов к предстоящему матчу чемпионата Испании с «Мальоркой».

Напомним, футболист получил травму в игре 18-го тура Ла Лиги с «Алавесом» (1:0).

По сведениям Mundo Deportivo, Родриго сможет принять участие в следующем матче испанского чемпионата против «Мальорки».

Поединок между командами пройдет 3 января. Старт игры запланирован на 21:15 по московскому времени.

В текущей кампании 22-летний Родриго появился на поле в 24 матчах во всех турнирах, забил десять голов и сделал шесть ассистов.

После 18 туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, сумев набрать 45 очков.