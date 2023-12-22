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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Игроки «Реала» поддержали Алабу

22 Декабря 2023 • 14:54 Комментировать

Защитник «Реала» Давид Алаба недавно получил серьёзную травму колена в виде разрыва крестообразной связки. Перед последней игрой 2023 года против «Алавеса» футболисты мадридской команды поддержали одноклубника. Они вышли на футбольное поле в футболках с надписью «Оставайся сильным, Давид».

Напомним, что «Реал» обыграл «Алавес» на выезде со счётом 1:0. Единственный гол команда Карло Анчелотти забила в концовке – отличился Лукас Васкес. При этом «Реал» с 54-й минуте играл в численном меньшинстве после удаления Начо Фернандеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба
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