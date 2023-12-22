​Игроки «Реала» поддержали Алабу

Защитник «Реала» Давид Алаба недавно получил серьёзную травму колена в виде разрыва крестообразной связки. Перед последней игрой 2023 года против «Алавеса» футболисты мадридской команды поддержали одноклубника. Они вышли на футбольное поле в футболках с надписью «Оставайся сильным, Давид».

Напомним, что «Реал» обыграл «Алавес» на выезде со счётом 1:0. Единственный гол команда Карло Анчелотти забила в концовке – отличился Лукас Васкес. При этом «Реал» с 54-й минуте играл в численном меньшинстве после удаления Начо Фернандеса.