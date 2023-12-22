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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Фран Гарсия: Снова продемонстрировали ДНК «Реала»

22 Декабря 2023 • 14:49 Комментировать

Защитник «Реала» Фран Гарсия прокомментировал минимальную победу над «Алавесом» в Ла Лиге, вырванную в концовке в меньшинстве.

«Мы хотели завершить год на вершине, и мы довольны, потому что взяли три важных очка. Удаление поспособствовало демонстрации упорной работы и целеустремлённости нашей команды. Всегда знаешь, что рядом есть что-то, кто готов отработать за тебя.

ДНК «Реала»? Нет лучшего способа объяснить это, чем такой победой. То, что это происходит так часто, не может быть простым совпадением», - сказал Гарсия клубному телевидению «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фран Гарсия
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