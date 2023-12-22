«Барселону» хотят исключить из Лиги чемпионов на несколько лет

Каталонской «Барселоне» грозит суровое наказание. Как сообщают журналисты Welt am Sonntag, «сине-гранатовых» могут исключить из Лиги чемпионов на несколько лет за нарушения финансового фэйр-плей.

Каталонскому гранду грозит бан, начиная с сезона-2024/2025. Стоит напомнить, что минувшим летом УЕФА оштрафовал «Барселону» на 500 тысяч евро. Клуб получил такое наказание, поскольку неправильно задекларировал прибыль от реализации материальных активов.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «сине-гранатовые» вышли в плей-офф с первого места в группе. За путевку в четвертьфинал турнира подопечные Хави Эрнандеса поборются с «Наполи».

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